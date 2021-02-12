Чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо сбила машина

Знаменитый пилот команды Alpine F1 (бывшая Renault) попал под машину во время велотренировки в Швейцарии.

Согласно заявлению команды Alpine F1, Алонсо в порядке. Он находится в сознании. Как пишет итальянское издание Gazzetta dello Sport, первоначальный осмотр, проведенный медицинским персоналом больницы, куда госпитализировали спортсмена, выявил подозрения на переломы. В частности, говорилось о переломе челюсти. Руководство же команды поспешило выступить со следующим заявлением:

«Команда Alpine F1 может подтвердить, что Фернандо Алонсо попал в дорожно-транспортное происшествие во время езды на велосипеде в Швейцарии. Фернандо в сознании, хорошо себя чувствует и ожидает дальнейшего медицинского обследования завтра утром».

Как пишет издание Onda Cero, слух о переломе челюсти опровергнут. В результате наезда автомобиля Фернандо Алонсо получил сильный удар по лицу. В результате у спортсмена был выбит зуб. О других травмах не сообщается.

Авария случилась всего за шесть недель до начала нового сезона гонок Формулы-1, в котором Алонсо должен был принимать участие после двухлетнего перерыва.

С момента своего последнего заезда в Формуле-1 на McLaren в 2018 году Алонсо участвовал в гонках IndyCar и ралли «Дакар», но прошлым летом заявил, что вернется в Формулу-1 в 2021 году, имея многолетний контракт.

Alpine официально не заявляет о планах заменить Алонсо. Но запасным пилотом мог бы стать бывший пилот Williams Сергей Сироткин.

В автоспорте часто происходят аварии, но плачевно для пилотов они заканчиваются сегодня крайне редко. Вот, например, какая интересная авария случилась во время раллийных заездов.

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