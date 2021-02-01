АВТОВАЗ запретил дилерам продавать Гранту? Проверили слух

Это не так! Но проблемы действительно есть.

Материалы по теме У дилеров Lada дефицит запчастей

В феврале 2021 года в Сети получила распространение информация об остановке продаж автомобилей Lada Granta с механической КП. Сообщество Lada Granta FL клуб в соцсети ВКонтакте опубликовало такой пост: «По информации от источника из Тольятти, с сегодняшнего дня дилерам запретили продавать Lada Granta из-за проблем со сцеплением. На данный момент вычисляют партию автомобилей с данным дефектом. Ждем поступления дополнительной информации».

Официальные лица АВТОВАЗа уже отреагировали на это сообщение. Вот что сообщил «За рулем» руководитель пресс-службы предприятия Сергей Ильинский:

Машины можно купить свободно, но часть автомобилей проходит дополнительную проверку перед продажей. Блока продаж нет».

Механическая коробка применяется на всех модификациях Гранты, включая версию Cross (на фото)

По информации нашего источника в дилерской сети Lada, автомобили семейства Granta с механической коробкой передач, попадающие в любой из российских автосалонов, сейчас «находятся на предписании» — до продажи они действительно будут проходить определенную проверочную процедуру. Удалось выяснить и порядок самой процедуры: на каждом автомобиле Granta с МКП надлежит выжать педаль сцепления 10 раз подряд, и если педаль не «закусывает», автомобиль можно продавать.

Точной причины возникновения проблем не называют ни в пресс-службе, ни в дилерской сети. Нарекания на привод сцепления появлялись и ранее, еще на семействе Lada Kalina — автомобилисты жаловались, в частности, на выжимной подшипник и вилку включения, на заедающий в оплетке трос привода и повреждение демпферных пружин ведомого диска.

За день до сообщении о проблемах у Гранты с МКП появилась информация о запотевании фонарей у новых Niva Travel, но она пока не нашла подтверждения.

Фото: АВТОВАЗ