АВТОВАЗ запретил дилерам продавать Гранту? Проверили слух

В феврале 2021 года в Сети получила распространение информация об остановке продаж автомобилей Lada Granta с механической КП. Сообщество Lada Granta FL клуб в соцсети ВКонтакте опубликовало такой пост: «По информации от источника из Тольятти, с сегодняшнего дня дилерам запретили продавать Lada Granta из-за проблем со сцеплением. На данный момент вычисляют партию автомобилей с данным дефектом. Ждем поступления дополнительной информации».
Официальные лица АВТОВАЗа уже отреагировали на это сообщение. Вот что сообщил «За рулем» руководитель пресс-службы предприятия Сергей Ильинский:
Машины можно купить свободно, но часть автомобилей проходит дополнительную проверку перед продажей. Блока продаж нет».
По информации нашего источника в дилерской сети Lada, автомобили семейства Granta с механической коробкой передач, попадающие в любой из российских автосалонов, сейчас «находятся на предписании» — до продажи они действительно будут проходить определенную проверочную процедуру. Удалось выяснить и порядок самой процедуры: на каждом автомобиле Granta с МКП надлежит выжать педаль сцепления 10 раз подряд, и если педаль не «закусывает», автомобиль можно продавать.
Точной причины возникновения проблем не называют ни в пресс-службе, ни в дилерской сети. Нарекания на привод сцепления появлялись и ранее, еще на семействе Lada Kalina — автомобилисты жаловались, в частности, на выжимной подшипник и вилку включения, на заедающий в оплетке трос привода и повреждение демпферных пружин ведомого диска.
- За день до сообщении о проблемах у Гранты с МКП появилась информация о запотевании фонарей у новых Niva Travel, но она пока не нашла подтверждения.
Фото: АВТОВАЗ