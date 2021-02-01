5 тысяч мало?! Депутат хочет больше за парковку на месте для инвалидов

Автор инициативы, депутат Виталий Милонов, также предлагает пускать на эти места беременных и женщин с детьми до 5 лет.

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Наказание за нарушение правил на парковке для инвалидов предложено усилить: запрос об ужесточении наказания за неправомерную парковку депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

В обращении он пишет, что получает много жалоб на то, что парковочные места для инвалидов при торговых центрах и общественных учреждениях часто занимают люди, не имеющие права на эту льготу, сообщает «Российская газета».

Эти водители нарушают права инвалидов и их семей на доступную среду, но наказывают их редко — у Госавтоинспекции нет возможности следить за каждой парковкой.

Поэтому он предлагает, в связи с высокой социальной значимостью этой темы, ужесточить наказание за данное нарушение ПДД, не лишая права управления транспортным средством.

Он также предлагает разрешить парковаться на местах для инвалидов беременным женщинам, многодетным семьям и мамам с детьми до пяти лет.

Сейчас штраф за парковку на местах, отмеченных специальными значками, составляет 5 тысяч рублей с отправкой автомобилей на штрафстоянку.

Людей с ограниченными возможностями могут освободить от необходимости оплачивать проезд по платным трассам.

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