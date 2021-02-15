Все изменения в сдаче экзамена на права (с 1 апреля)

Из практической части экзамена исключат этап «площадка», а вот наполнение билетов трогать не стали.

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МВД завершает разработку регламента сдачи экзамена на водительские права, который вступит в силу 1 апреля этого года. ТАСС рассказывает подробности нового документа со ссылкой на пресс-центр МВД.

Без «площадки»

Этап «площадка» исключен для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на закрытых площадках.

При проведении экзамена в машине могут находиться представители автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители. Маршрут кандидату в водители заранее известен не будет, по регламенту его выберет экзаменатор из утвержденного перечня дорог и улиц.

Штрафные баллы

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Система оценки навыков кандидата изменится с учетом их влияния на безопасность. Предусмотрено 19 грубейших ошибок, за совершение любой из которых экзамен сразу прекращается. Это непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры, непредоставление преимущества другому транспортному средству или пешеходу, обгон, поворот, разворот с нарушением правил и т.д.

За нарушения, не входящие в список (всего 41 пункт), будут начисляться штрафные баллы. Если кандидат получит пять штрафных баллов, это будет означать, что экзамен не сдан.

Недопуск к экзамену

Есть 6 оснований для недопуска кандидата в водители к экзамену: лишение прав, предоставление недостоверной информации или поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители.

Сдавать на права можно будет с 16 лет. Несовершеннолетние должны будут предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

Аннулирование

Результаты экзаменов и водительское удостоверение могут быть аннулированы по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов.

Теория не изменится

Теоретическую часть решили не трогать, хотя сначала обсуждали вопрос увеличения количества вопросов в теоретической части экзамена.

В экзаменационном билете по-прежнему останется 20 вопросов, на каждый приведено от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный. Для ответа на них предоставляется 20 минут. Если кандидат допустил две ошибки в разных тематических блоках вопросов, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков.

Перед вступлением в силу нового регламента МВД утвердит список дорог для сдачи экзамена на права.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС