Пассажир должен быть смешон, или Третий ряд Tesla

На третьем ряду Model Y достаточно места для ног, но о голове пассажиров разработчики просто не подумали.

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Приятно, что у относительно компактного кроссовера с покатой крышей есть третий ряд сидений, но ездить там могут только дети. Но и это условно, так как в случае аварии они получат серьезные травмы голов.

Большинство людей, садясь на третий ряд Model Y, касаются головой стекла двери багажника. Если они наклонят голову вперед, то упрутся лбом в верхнюю часть рамы двери. А теперь представьте, что в случае лобового столкновения их голова ударится об этот выступ.

В случае удара сзади головы относительно высоких пассажиров выбьют заднее стекло, а затем ударятся о кромку двери багажника. При боковых столкновениях пассажирам тоже не удастся сохранить головы. Для безопасного автомобиля не подходит ни один из этих сценариев.

Если бы Model Y была не кросс-купе, а обычным кроссовером с прямой линией крыши, то третий ряд мог бы оказаться безопаснее. А так человек среднего роста сильно рискует, забираясь туда. Вопрос: зачем оснащать подобные автомобили третьим рядом, если на нем опасно ездить? Кажется, это всего лишь маркетинг и к инженерии он не имеет никакого отношения.

После этой пародии на третий ряд сидений предлагаем вам посмотреть лучшую пародию на автомобильную рекламу.

Фото, видео: Youtube