Продается пикап Элвиса Пресли

Король рок-н-ролла купил этот грузовичок GMC новым, после чего автомобиль трудился на ранчо Элвиса в Миссисипи.

Материалы по теме Сердцем не стареть: взгляните на новую машину Сталлоне

Элвис Пресли жил полной жизнью и очень любил автомобили. Король предпочитал Кадиллаки и Линкольны, хотя еще во время службы в армии, находясь в Европе, он купил родстер BMW 507. Но этот автомобиль уникален тем, что стал одним из трех утилитарных грузовичков, которыми владел Элвис. Пикап GMC 1967 года выпуска будет продан на аукционе GAA Classic Cars 27 февраля 2021 года.

Всего королем было куплено три пикапа у дилера Guy Caldwell Motors, находящегося в Сенатобии (штат Миссисипи, США). Произошло это 54 года назад: 7 февраля 1967 года. Он приобрел красный, синий и этот зеленый пикапы для ранчо в Хорн-Лейк.

Судя по эмблеме на бардачке, этот GMC в версии Cheyenne Super, что отражалось в стильной отделке салона. Конечно, сегодня грузовик выглядит довольно скучно.

Стальные колеса имеют колпаки, похожие на собачью миску для еды, а решетка радиатора и бамперы окрашены в белый цвет. Где любимый американцами хром?

Пикап грузоподъемностью 500 кг представлен в стандартной комплектации и оснащен 6-цилиндровым двигателем, а также механической коробкой передач.

Грузовик провел на ранчо чуть больше года, после чего был перепродан. Затем он сменил немало владельцев и даже выставлялся в музеях. Среди документов, прилагаемых к автомобилю, есть письмо от Elvis Presley Enterprises, подтверждающее, что пикап GMC с этим VIN- номером был куплен Элвисом новым.

Начальная стоимость лота пока не сообщается — организаторы аукциона, видимо, не могут определить, насколько заманчива для людей перспектива обладания одним из самых необычных автомобилей Элвиса Пресли.

А сколько может стоить настоящий Астон Мартин Джеймса Бонда? В компании назвали цену.

Фото: GAA Classic Cars