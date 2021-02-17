Продают «деревянный» Москвич. Всего 2,5 млн руб.

Такие работали на почте, поэтому выжили единицы.

В России на продажу выставлен редкий вариант Москвича — это модель 401–422 на шасси Москвич-400 с деревянным кузовом, почему и закрепилось за ней прозвище «Буратино». Такие машины выпускались на МЗМА с 1949 по 1956 годы и разошлись тиражом 11 129 экземпляров.

Но есть нюанс: в свободную продажу фургоны 400–422 и 401–422 не поступали, а использовались в перевозке почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов. Понятное дело, что при такой работе до наших дней дожило совсем немного таких машинок.

Перед нами — тщательно отреставрированный экземпляр Москвича 401–422 1954 года с пробегом в 78 000 километров, родным 1,1-литровым 26-сильным мотором и 3-ступенчатой МКП. В кузове три двери — две боковые и задняя одностворчатая.

Каркас кузова машины сделан из березы и собран на специальном клее и болтах. Кузовные панели — из бакелизированной фанеры с декоративной пропиткой и лакировкой. Крыша — также из дерева, обита гранитолем (также использовался материал автобим), то есть клеенчатой тканью, заменителем кожи. Кроме того, машина отличается от стандартного «четыреста первого» усиленными рессорами, горловиной бензобака, креплением заднего бампера, электрикой, а также наличием держателя запасного колеса и кронштейном заднего номерного знака.

Продавец, московская компания Royal Motors, сообщает, что все элементы на автомобиле оригинальные, произведенные в СССР. Отчасти именно поэтому у автомобиля такая цена — 2 450 000 рублей. Впрочем, и обычные «четыреста первые», отреставрированные на подобном уровне, ценятся не меньше — в продаже есть экземпляры от 1,5 до 2,5 млн рублей.

Да, иногда среди объявлений о продаже автомобилей можно встретить настоящие советские легенды.

Фото: Avito.ru/Royal Motors