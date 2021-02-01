Дилеры Hyundai высказались против онлайн-продаж

Они обеспокоены тем, что скоро потеряют большую часть прибыли.

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Представители дилерской сети Hyundai в России недовольны введением онлайн-продаж, потому что автобизнес остается без существенной доли прибыли. Ведь получается, что теперь часть сделок компания будет проводить самостоятельно, почти не задействуя собственные автосалоны. В новой схеме дилеры не продают автомобили, а лишь передают их клиенту — за фиксированную плату.

Обеспокоенность этим главы автосалонов Hyundai в Санкт-Петербурге выразили в письме, отправленном в адрес Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД), сообщает Газета.ру со ссылкой на петербургское издание Новый Проспект. Источник утверждает, что бизнесменов из Северной столицы уже поддержали коллеги из Москвы. «Продолжение подобной политики дистрибьютора будет означать потерю инвестиций, ранее вложенных дилерами в строительство и развитие дилерских центров Hyundai», — говорится в письме дилеров корейской марки.

Автосалон Hyundai на Пулковском шоссе, Санкт-Петербург

В представительстве бренда не готовы давать оценку происходящему, однако само наличие описанной проблемы, как таковой, не отрицают.

Не комментируем ситуацию», — ответили «За рулем» в пресс-службе Hyundai.

Онлайн-продажи в России Hyundai запустила летом 2020 года. Тогда утверждалось, что дилеры «сохранят маржинальность и прежнюю доходность для тех сделок, где дилеры будут самостоятельно взаимодействовать с клиентами», то есть в моменты посещения клиентами автосалонов. Но при этом подчеркивалось, что в онлайн-продажах компания видит будущее; к 2025 году планируется 50% сделок проводить через онлайн-платформу.

В РОАД говорят, что развитие онлайн-продаж в целом может означать перекройку все модели автобизнеса, и она не во всех моментах будет протекать безболезненно. В отрасли, по данным РОАД, сейчас задействовано около 300 тысяч человек, рискующих остаться без работы в ближайшем будущем. Вопрос параллельных продаж, считают в Ассоциации, должен решаться на государственном уровне.

Во время первой волны пандемии в Hyundai тестировали и некий средний вариант между онлайном и реальными продажами — с клиентами в автосалоне общались роботы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС