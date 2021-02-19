Продавец автосалона обманул клиента на 1,5 млн рублей

Просто забрал деньги — и не отдал машину.

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В Москве в полицию обратился 47-летний гражданин, рассказавший, что при покупке автомобиля в одном из столичных автосалонов с ним произошла неприятная история. Сотрудник автосалона составил с потерпевшим договор купли-продажи и принял от него денежные средства — 1,5 млн рублей.

Однако своего автомобиля клиент автосалона так и не увидел, пишет сайт МВД России. Подозреваемого удалось найти — им оказался 33-летний мужчина, который, работая в автосалоне, действительно составил договор с указанным клиентом, однако документ был фиктивным. Уговорив передать ему деньги, злоумышленник присвоил их себе.

Против нечистого на руку менеджера возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», а сам он заключен под стражу.

Похожий случай произошел в декабре 2020 года в Екатеринбурге — покупательница обвинила сотрудников автосалона в вымогательстве денег.

Фото: depositphotos.com