Новый Mercedes-Benz C-класс: lite-версия «эски»

Все двигатели новинки электрифицированы, а механическая коробка передач снята с производства.

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После почти 40 лет на рынке и шести поколений новый C-Class собирается продолжить успех своих предшественников. Как и последний S-Class, модель построена на модульной платформе MRA II. К седану с первого дня присоединится более практичный универсал.

Как и ожидалось, во внешнем виде революции не случилось, но Mercedes внес достаточно изменений, чтобы C-Class выглядел в 2021 году свежей и современной моделью. У автомобиля стал более «хищным» дизайн фар, ровнее боковой профиль, линий выштамповки теперь меньше, а 17-дюймовые колеса приобрели новый дизайн.

Однако изменения спереди — скорее значительный фейслифтинг, чем модель следующего поколения, но ощущение сразу меняется, как только оказываешься в салоне. Кажется, что ты не в C-классе, а сразу в S-классе. Теперь и новый С-Класс становится обладателем информационно-развлекательной системы MBUX второго поколения. В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю (в зависимости от версии) размером 26 см или 31,2 см и большой сенсорный экран медиасистемы MBUX диагональю 24,1 см, опционно — 30,2 см.

Интерьер стал ещё более цифровым и интеллектуальным. Картинку на дисплеях можно персонализировать с помощью трёх стилей отображения «Спортивный», «Классический», («Сдержанный») и трёх режимов («Навигация», «Помощь», «Сервис»). С помощью сервиса «Умный дом» мобильный интеллект дает возможность дистанционного управления жилищем. Система MBUX обеспечивает доступ к личному профилю пользователя, привязанного к музыкальному стриминговому сервису. Можно не только выбрать композиции из любимого плейлиста, но и открывать для себя миллионы других песен из тщательно отобранных под тебя плейлистов. И это лишь немногое, что умеет MBUX.

Салон стал более просторным, чем раньше, благодаря увеличенной колесной базе (на 25 мм). В целом новый C-Class на 65 мм длиннее и на 10 мм шире предшественника и благодаря этому здесь больше места для головы, локтей и плеч спереди и сзади, а у пассажиров, сидящих сзади, появилось больше места для ног. Багажник седана остался неизменным — 455 литров для ее европейского аналога. А у универсала места стало больше — 490 литров с поднятыми задними сиденьями и 1510 литров — со сложенными, что на 30 литров больше в обоих случаях.

Все двигатели автомобиля электрифицированы и агрегатируются ​​автоматической коробкой передач 9G-TRONIC. Европейский C-класс получит бензиновые модели C200/C200 4Matic объемом 1,5 литра, плюс 48-вольтовый стартер-генератор EQ-Boost, который при разгоне добавляет мощности и крутящего момента, а при торможении происходит рекуперация энергии. Мощность бензиновых двигателей составляет 170–258 л.с., дизельных — 200–265 л.с.

Новый Mercedes C-Class поступит к дилерам США в начале 2022 года, европейцы смогут заказать седан и универсал позже — с конца марта, но уже этим летом автомобили можно будет протестировать у дилеров. За ним последует универсал C-Class All-Terrain, а также высокопроизводительные модели AMG C43 и C63 с гибридными четырехцилиндровыми двигателями.

Недавно стало известно, что Daimler хочет разделиться на легковое и грузовое подразделения: Mercedes-Benz и Daimler Truck.

Фото: Mercedes-Benz