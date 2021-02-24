500 000+ подписчиков у За рулем на Youtube! Вы с нами?

Новый Ларгус, новая Нива, новый Ниссан (и это только за последний месяц!)... — все премьеры авторынка тут же появляются и у нас.

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А вы знали, что мы скоро разыграем три автомобиля Lada Niva Travel? Чтобы участвовать в розыгрыше, вам нужно проголосовать за лучшие автоновинки прошлого года в Гран-при «За рулем». Вот ссылка на голосование. Удачи!

Фото: depositphotos.com