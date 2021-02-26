Peugeot представила новый логотип с агрессивным львом

И объявила, что марка станет более премиальной.

Материалы по теме PSA и FCA официально объединились в Stellantis

На эмблеме Peugeot с 1847 года изображен лев, с тех пор компания обновляла логотип всего 10 раз. После создания Stellantis, пришло время сделать это в 11-й.

Стоящего в стойке серебряного льва, представленного в 2010 году, меняют на голову, которая поразительно похожа на ту, что появлялась на моделях Peugeot в 1960 году. Профиль зверя, обращенный влево, призван сигнализировать о повышении престижности Peugeot — марка станет немного премиальнее. Впервые новая эмблема бренда появится на новом хэтчбеке 308 в 2021 году.

Вместе с логотипом компания обновляет и веб-сайт, который станет частью онлайн-представительства. Там клиенты смогут делать все то, что они обычно делали в дилерских центрах, включая осмотр автомобиля, выбор комплектации, покупку, заключение контрактов, страхование, кредитование и трейд-ин.

Однако Peugeot обещает сохранить и дилерские центры, сделав их «еще более человечными». Они, в том числе, станут местом для знакомства с новыми технологиями.

В российском представительстве марки отмечают, что бренд Peugeot, недавно отпраздновавший 210-летие, открывает новую главу своей истории. Peugeot неоднократно меняла логотип, но центральной фигурой всегда оставался лев. Новая, одиннадцатая, еще более стильная и элегантная версия создана специалистами международной дизайн-студии марки Design Lab.

Логотип: Peugeot