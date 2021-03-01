МКАД закроют для транзитных грузовиков навсегда

Запрет коснется автомобилей массой более 12 тонн, которые следуют через Московский регион без остановок в нем.

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О планах ввести постоянный запрет на транзитный проезд грузовых автомобилей по МКАДу заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, что запрет был введен с 20 февраля 2021 года, и по сути является не столько запретом, сколько очередным дорожным побором, так как, заплатив около 50 тысяч рублей, можно получить пропуск куда угодно. Эту тему мы тоже поднимали. 22 февраля власти столицы решили продлить запрет на транзитный проезд грузовиков на год. Теперь же речь идет о том, чтобы сделать МКАД закрытым для грузового транзита навсегда.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

МКАД останется открытым только для тех грузовых автомобилей, у которых есть соответствующий пропуск от мэрии города. Как известно, сделать это непросто и даже невозможно.

Предполагается, что проезжать через Московский регион транзитом грузовые автомобили массой более 12 тонн будут по ЦКАД и трассам А-107 и А-108.

Решение разгрузить МКАД, как объяснил мэр Москвы, продиктовано тем, что трасса работает на пределе своей пропускной способности. В результате этого дорога занимает первое место по количеству аварий. Например, в 2020 году на Кольцевой произошло 748 ДТП, а в случае снегопадов грузовой транспорт просто парализует движение на дороге, как это было 13 февраля 2021 года.

Бороться с авариями на МКАДе власти столицы планируют не только закрыв дорогу для грузовиков, но и установив там еще больше камер видеофиксации нарушений.

Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС