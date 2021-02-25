Свободные дороги, чистый воздух, меньше шума — всего этого не будет. К чему ведут подобные перемены и в каких условиях мы совсем скоро будем жить?

Материалы по теме 11 самых дорогих дорог России

Грузовикам запретили въезжать в пределы ЦКАДа. Как это может касаться остальных участников дорожного движения, включая пешеходов? На дорогах Москвы и Подмосковья станет свободнее, а движение окажется безопаснее? Казалось бы, да, но нет. Положительные стороны видно только при взгляде на этот факт мельком. На самом деле их нет вовсе, совсем, абсолютно, никаких.

«Запрет» на въезд грузовиков (закавычено это слово здесь не случайно) — это временное решение, позволяющее дольше не строить дороги, и через пару-тройку лет придется вводить новые ограничения, которые коснутся уже и водителей легковых машин. Даже пешеходов, как бы комично и нереально это ни звучало. Только представьте — разрешение на передвижение по городу только по четным числам или по средам. Надеемся, до этого не дойдет. Но к этому идет. Вот что о сложившейся ситуации думают люди, знакомые со многими проблемами дорожных сетей, городов и созданной системы.

— Запрет на въезд большегрузов на МКАД и вообще в пределы ЦКАД и на небольшие областные дороги — это, фактически, введение платного въезда в Москву для этих автомобилей, поскольку собственно въезд не запрещен: нужно только оформить разрешение. А чтобы оформить разрешение, надо пройти сто кругов ада. И все сделано так, чтобы перевозчики или водители большегрузов, владельцы транспорта обращались в фирмы посредников, которые все делают быстро и не заставляют людей бегать по десяткам инстанций. За полчаса, онлайн, удаленно и за 50 тысяч рублей вам сделают разрешение на въезд хоть куда. Нельзя проехать будет разве что только в Кремль. И фактически мы видим схему по взиманию поборов с перевозчиков. Оплатят эти поборы не только жители московской агломерации, но и жители всей остальной России, поскольку Москва — это крупный транспортный перевалочный узел. Многие перевозки не обходятся без того, чтобы водители большегрузов так или иначе не оказались в Москве.

Все это прекрасно знают, власти это видят, но в данной порочной схеме ничего менять не хотят.

Если мы еще примем во внимание степень урбанизации московской агломерации (Москвы и близлежащих районов), то увидим, что плотность населения здесь растет. И будет расти. Население, в основном, увеличивается не за счет местных жителей, а за счет приезжих, которые скупают квартиры в многочисленных новостройках. И всех надо снабжать. Это значит, что транспортный поток усилится. Вот с усилившегося транспортного потока соответствующие структуры будут брать еще больше денег. Ничего другого я в этой схеме не вижу.

Но побор за проезд грузовиков, платить который все равно придется всем, может быстро распространиться не только на грузовики. Нам становится тесно на дорогах, а пробки в некоторых районах с новостройками тянутся из самых дворов, от парковочных мест: завел машину, и уже стоишь. Решить эту проблему не сложно, но делать это путем строительства дорог и отказа от гипермногоквартирных домов, кажется, не будут. Тогда как на дорогах может стать лучше? Пара постановлений, и готово.

— «К 2030 году в Москве ежегодно будут строить около 7 млн кв. м жилья», заявил мэр столицы Сергей Собянин. Всего жилой фонд Москвы составляет около 240 млн кв. м, то есть ежегодно он будет прирастать на 3%. Если говорить о притоке новых жителей, то 7 млн кв. м жилья — это 350 тысяч человек. И это я еще не учел Московскую область, в которой в 2020 году построили 8,7 млн кв. м и темпы строительства ускоряются. На двоих Москва и область будут строить к 2030 году (по планам) 20+ млн. кв.м. жилья. Но это не предел их возможностей.

Так вот, агломерация, в которой будет жить такое безумное число людей, спрессованных в 40-этажные человейники с «дворами без машин», очевидным и безусловным образом будет регулироваться через многочисленные административные запреты (которые можно будет обойти за определенную сумму). В первую очередь это коснется автотранспорта, когда, например, для жителей замкадья будет введен запрет на въезд в Москву по дням недели. Можно в понедельник, среду и четверг, а за въезд во вторник и пятницу — штраф с каждой камеры 5000 р. А соседу можно в понедельник, вторник и среду, а в четверг и пятницу — нельзя. Варианты могут быть разными.

Короче. Сегодня пришли за грузовиками, завтра придут за всеми нами. И это, увы, при сохранении темпов застройки данной территории абсолютно неизбежно.

Напоминаем, что с недавних пор перекрытие дорог является уголовным преступлением.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» и «За рулем»