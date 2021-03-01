В честь автомобиля: топ-10 кличек собак

Необычный рейтинг питомцев, которые получили автомобильные клички, составила российская кинологическая федерация.

Невольно оборачиваешься, когда хозяева подзывают питомцев с необычными кличками, например, Бентли или Хаммер. Иногда собаки, названные в честь определенной марки автомобиля, словно приобретают черты ее «характера»: быстрые, сдержанные, готовые вот-вот сорваться с места, утверждают в федерации кинологов.

Бегают по городу четверолапые Лексусы, Мазды, Ауди. Собаководам не стоит забывать, что кличка — это чаще всего употребляемая команда, она не должна вызывать трудностей при произношении. Останавливаясь на марке автомобиля в качестве клички, следует продумать краткий вариант имени, чтобы проще было подзывать собаку.

То, что у нас особенно любят японские автомобили, еще раз показала самая популярная «автомобильная» кличка в стране: Лексус на первом месте рейтинга. По статистике федерации, животных с такой кличкой 944, и чаще его дают йоркширским терьерам. Хотя встречаются и Лексусы лабрадоры, мопсы, ротвейлеры и даже мастифы.

На второй строчке рейтинга — кличка Хаммер. Таких питомцев 934. Больше всего собак с таким именем породы йоркширский терьер, но среди тех, кто носит эту кличку, встречаются американские стаффордширские терьеры, ротвейлеры и даже русский той. Говорят, собаки с таким именем способны проникнуть в самые труднопроходимые места.

На третьем месте оказалась кличка Инфинити. Однако стоит учесть, что Infiniti намекает на слово Infinity (бесконечность, безграничность). Это символ постоянного движения, стремления к новым достижениям. Не факт, что собаководы, назвавшие так своих питомцев, выбрали кличку в честь автомобиля, но таких имен в России 807.

Следом за Инфинити идут Ягуары и Бентли. Животных с такими кличками 577 и 409 соответственно.

А вот десятка самых популярных (среди автомобильных) кличек собак:

Лексус Хаммер Инфинити Ягуар Бентли Феррари Шкода Порше Форд Чери

11, 13,14 и 15 строчки рейтинга заняли клички Тесла, Ниссан, Камри и Мазда. Кличку Жигули носят всего трое питомцев.

«За рулем» попросил РКФ поделиться информацией об автокличках, которые созвучны непосредственно российским маркам и моделям. В общий рейтинг они не вошли, потому что слова эти широко употребимые, и нет оснований полагать, что дали их питомцам обязательно в честь соответствующих автомобилей. Тем не менее, статистика любопытная:

Веста — 1971

1971 Лада — 1004

Патриот — 128

Гранта — 74

Нива — 38

В племенной книге Российской кинологической федерации зарегистрировано порядка 5,5 миллионов собак и 1,5 тысячи кинологических клубов, более 22 тысяч питомников из всех регионов страны.

Как правильно перевозить животных — ответ вы найдете тут.

Фото: Unsplash