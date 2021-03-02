11 машин за полгода: в Самаре судят серийного поджигателя

Он не говорит, зачем сделал это.

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Подозреваемого в поджоге нескольких автомобилей 40-летнего жителя Самары полиция задержала еще в ноябре 2020 года. При задержании он оказал сопротивление, применив слезоточивый газ, а в его рюкзаке обнаружилась бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью. Тогда причиненный поджигателем ущерб оценивался на уровне 6 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что всего с июня по ноябрь 2020 года гражданин умышленно сжег 11 автомобилей (десять иномарок и одну — отечественного бренда) на общую сумму свыше 11 млн рублей, пишет сайт МВД Медиа. Все преступления он совершал ночью или рано утром.

Что побудило его заниматься этим — до сих пор загадка, сам подследственный на этот счет хранит молчание. По каждому факту поджога возбуждены уголовные дела, которые на данный момент объеденены в одно производство.

В Чебоксарах мужчина спалил автомобиль бывшей супруги из ревности и отделался штрафом в миллион рублей и тремя годами условно.

Фото: скриншот видео Youtube/МВД Медиа