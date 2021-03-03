Все достижения запрета на проезд грузовиков

Минтранс Московской области привел множество доводов за дальнейший и пожизненный запрет на проезд грузовиков без пропусков.

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Москва, МКАД и города области окажутся навсегда закрытыми для грузовиков массой более 12 тонн и не имеющих специального пропуска на проезд. О том, к чему ведет эта новая система и как она отразится не только на перевозчиках, но и на автомобилистах и даже пешеходах, мы уже писали: велик риск появления новых запретов на дорогах, которых не становится больше, но количество жилья вдоль них растет невероятными темпами. Мнения экспертов о складывающейся ситуации и ее последствиях для всех вы найдете здесь.

Минтранс МО поделилось статистикой трафика и привело четыре плюса сохранения запрета на проезд грузовиков без специальных пропусков.

«Тестовый режим показал свои преимущества, поэтому было принято решение продлить систему на год. При этом велика вероятность, что такие правила будут действовать постоянно», — заявили в Минтрансе МО.

Для объезда Московского региона большегрузам предлагаются три дороги: «удобная скоростная магистраль» ЦКАД, которая является платной либо узкие двухполосные Малое (А107) и Большое (А108) бетонные кольца.

При этом в Минтрансе заявили, что после запрета на проезд транзитных большегрузов:

Скорость на МКАДе увеличилась на 11%. Интенсивность движения грузовиков массой более 12 тонн снизилась на 18%. Грузовых машин стало меньше на 42%. Длина заторов сократилась в 2,5 раза.

«Впервые за много лет на МКАД не произошло ни одной аварии с участием большегрузов за прошедшие выходные», — отчитались в Минтрансе.

Транзитный транспорт пошел по упомянутым объездным дорогам. На 8–16% увеличился трафик на А107 (Малом бетонном кольце), на 46% — на бесплатном отрезке ЦКАД и на 80% — на платных.

«Задача сделать так, чтобы от огромного количества грузовых и транзитных машин не страдала экология. Очень важно, чтобы все государственные программы, которые направлены на развитие инфраструктуры и реализуются при поддержке президента, работали эффективно. Мы уже видим первые результаты от транзита грузовиков с МКАДа на ЦКАД. Эту работу мы будем и дальше продолжать, чтобы позволить и свободно передвигаться нашим жителям, и грамотно распределить грузовой трафик», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

У многих людей, в том числе у редакции «За рулем», возникает вопрос: что будут делать власти, когда на немногочисленных дорогах снова станет тесно?

Ранее о возможности пожизненного запрета на проезд грузовиков без пропуска высказался мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash