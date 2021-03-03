Бауманка выпустила календарь со студентками и родстером Крым

Как девушки участвуют в создании перспективного российского автомобиля? Некоторые фото дают ответ.

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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и действующее на его базе Конструкторское бюро молодежи (КБМ) создали календарь, на котором запечатлены студентки вуза и прототипы родстера Крым.

Неслучайно, что именно учащиеся Бауманки попали в календарь с этим автомобилем: КБМ является ядром Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации (МСИТК), в рамках которой реализуется проектирование родстера.

Часть фотографий сделаны у фасада главного корпуса университета, некоторые — на подземном паркинге и на производственном участке; одна из девушек на фото занимается сваркой элементов рамы машины.

В рамках проекта Крым создано два прототипа, и в календаре засветились и первый (красный), и второй (синий). Сейчас в КБМ строят третий, с окончательным дизайном и детально проработанной конструкцией. Параллельно в других вузах МСИТК на основе заранее созданных стальных рам создают свои варианты родстера. Проект Крым существует с 2013 года.

Январь