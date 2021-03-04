Нетрезвых водителей не будут лечить принудительно

Законопроект об обязательном лечении не поддержали — административные правонарушения не дают права на медицинское вмешательство без согласия самого гражданина.

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Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предусматривающий обязательное лечение от алкоголизма водителей, задержанных пьяными за рулем.

Законопроект о принудительном лечении подготовил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин. Согласно ему, пишет «Российская газета», судьи должны были получить право в обязательном порядке направлять на диагностику, медицинскую или социальную реабилитацию от алкоголизма лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.8, статьями 12.26, 6.11 и 20.1 КоАП. Причем речь не только о пьяных водителях, которые выявлены в результате медосвидетельствования, но и об отказавшихся от процедуры.



Однако Правительство РФ законопроект не поддержало на том основании, что административное правонарушение не входит в перечень случаев, при которых медицинское вмешательство допускается без согласия пациента.



Совершение правонарушения в состоянии опьянения не свидетельствует о безусловном наличии алкогольной зависимости, кроме того, реализация инициативы приведет к дополнительной нагрузке на врачей и полицейских, а значит будет необходимо увеличить их штат. Эксперты предлагают другое решение: принудительно не лечить, но, если водитель захочет вернуть себе права, обязать пройти его курс лечения или бесед с психологом, причем за счет нарушителя.



Ранее депутаты предлагали изымать автомобили у пьяных водителей, виновников аварий с тяжелыми последствиями.



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