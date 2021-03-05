Дрифт на внедорожной Волге, которую вы можете купить (видео)

300 л.с., автомат, задний привод. Цена — 1 350 000 рублей.

В Ставрополе продают уникальный автомобиль Волга Коршун с кузовом ГАЗ-310221 (универсал на базе ГАЗ-31029 Волга) 2001 года и из комплектующих от автомобилей Toyota.

Владелец сообщает, что на автомобиль установлен двигатель 3UZ-FE (4,3 л, 300 л.с.) и 6-ступенчатая АКП. Отметим, что такое сочетание в начале 2000-х применялось на японских машинах премиум-класса, в основном марки Lexus.

Коршун производит впечатление внедорожника, однако привод у него классический, с самоблокирующимся дифференциалом на ведущем мосту. Также в списке оснащения владельцем указаны: газобаллонное оборудование, гидроусилитель руля, кондиционер, камера заднего вида, обогрев лобового стекла (!), люк в крыше. Пробег — 23 000 км.

Однако наиболее важной строкой описания является вот эта: «Все изменения узаконены и внесены в ПТС». Автор объявления сообщает, что на реализацию проекта у него ушло два года, и автомобиль создавался на совесть и без экономии средств, для комфортной езды по городу и бездорожью, а также «для получения огромного удовольствия от вождения».

Автомобиль выставлен на продажу за 1 350 000 рублей.

На базе другой горьковской модели, внедорожника ГАЗ-69, тоже создают интересные автомобили — посмотрите на ГАЗ-69 Ударник из Казахстана.

Фото: Auto.ru

Видео: YouTube/Vladimir S.