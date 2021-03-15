Страна вышла из Евросоюза, и нормы закона стали менее жесткими.

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О начале продаж Lada Niva объявил импортер из Великобритании компания Blackheath Developments Ltd — независимый британский импортер автомобилей Lada Niva.

Владелец компании Марк Кей сообщает, что импортировал Lada Niva под заказ клиентов с 2010 года. Импорт был прекращен из-за запрета, введенного ЕС с 2016 года, но после Брекзита (выхода Великобритании из Европейского союза) автомобили вернулись в Великобританию.

В описании говорится, что это последняя возможность приобрести Lada Niva Legend — «необычный и в высшей степени удачный образец автомобильной истории». Вероятно, с намеком на то, что выпуск автомобиля скоро будет полностью прекращен, его заменит Lada Niva Travel.

Можно выбрать цвет, короткую или длинную колесную базу, купить автомобиль с кондиционером или без него — список опций довольно богатый, поэтому, если клиентов заинтересует Нива, предлагается обсудить заказ индивидуально. На автомобили предоставляется двухлетняя гарантия.

На сайте указано, что внедорожники, экспортируемые из России, дороже по сравнению с автомобилями, продаваемыми на внутреннем рынке, а обеспечение безопасности и транспортировка в Великобританию требуют значительных затрат.

Стандартная трехдверная модель будет стоить от 12 300 фунтов стерлингов (1 260 750 рублей) + НДС, а пятидверная — 14 900 фунтов стерлингов (1 527 250 рублей) + НДС, что гораздо дешевле Suzuki Jimny. Каким образом удастся обойти более строгие британские экологические стандарты, на сайте не сообщается.

Версии Нивы под брендом Renault планируют продавать и на рынках за пределами Европы, ранее заявил г лава Groupe Renault Лука де Ме о.

Фото: Blackheath Developments Ltd