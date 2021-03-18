Продается 6-колесный пикап-амфибия Второй мировой

Этот музейный экспонат служил в 19-й десантной эскадрилье Королевского транспортного корпуса.

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Sparkman & Stephens в сотрудничестве с General Motors в середине прошлого века создали пикап-амфибию, который может перевозить как войска, так и грузы, по воде и суше.

Знакомьтесь: GMC DUKW 353. Он был выпущен в 1943 году и является чуть ли не единственным сохранившимся экземпляром.

Разработанная для грузоперевозок амфибия способна брать на борт 2,3 тонны либо транспортировать 24 солдат. DUKW оснащен 4,4-литровым двигателем GMC Model 270 мощностью 92,5 л.с. Его максимальная скорость составляет 80 км/ч на суше и около 6 узлов (11 км/ч) на воде.

Именно этот грузовой вездеход был передан британским военным в июне 1943 года, а приписали его к 19-й десантной эскадрилье Королевского транспортного корпуса. В начале 1970-х годов он был передан Музею Королевского корпуса транспорта.

К сожалению, пока машина находилась в музее, с нее были слиты все рабочие жидкости. Его мотор не заводился и находится, наверное, в нерабочем состоянии. Но его можно восстановить.

При этом стоимость амфибии может составить от 18 000 до 20 000 фунтов стерлингов (1,8–2 млн рублей), а торги закрываются вечером 20 марта 2021 года.

В России недавно разработали уникальную амфибию, узнать о которой вы можете здесь.

Фото: bonhams.com