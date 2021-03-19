В Москве накрыли банду, угонявшую иномарки (видео)

Попались с поличным. Ущерб, по предварительным данным, превысил 13 млн рублей.

Материалы по теме Самые угоняемые автомобили — версия страховщиков

Сотрудники уголовного розыска МВД России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в угоне иномарок на территории нескольких субъектов России. Предположительно, основную деятельность банда вела на территории Московской области, а ущерб, по предварительным оценкам, составил свыше 13 млн рублей.

Уже установлено, что трое жителей столичного региона угоняли машины, проникая в салоны и заводя двигатели с помощью специального оборудования. Подготовка в каждом случае была тщательной, сообщает сайт МВД Медиа. Подыскивалась машина в топ-версии, длительное время отслеживалась и только потом, после установления адресов и распорядка движения, похищалась в подходящий момент. Далее на машине перебивались VIN-номера, подделывались документы — и автомобиль продавался через интернет.

Все трое подозреваемых уже задержаны — их взяли с поличным сразу после очередного похищения. Считается, что эти люди могут быть причастны к еще четырем подобным эпизодам. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ, а при обысках найдены устройства для проникновения в авто и запуска двигателя, генераторы радиопомех, ключи зажигания, мобильники, госномера и личные вещи владельцев машин. Все похищенные иномарки полицейским удалось найти.

А в Австралии угонщик попался, потому что на угнанной машине работал видеорегистратор.

Видео: YouTube/МВД МЕДИА