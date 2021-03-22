Они ушли, но до сих пор популярны: топ-5 моделей

Возглавляет рейтинг ушедших с нашего рынка моделей Datsun on-DO.

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В 2020 году российский рынок покинули 23 модели легковых автомобилей. Эксперты Авито Авто выяснили, какие из них до сих пор пользуются заметным спросом у покупателей на вторичном рынке.

Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью на вторичке в начале 2021 года среди ушедших в 2020 году моделей пользовался Datsun on-DO: на долю бюджетного японского седана пришлось 42% от общего спроса. Средняя цена таких машин — 370 000 рублей, рост спроса за январь-февраль этого года составил 70,8% относительно аналогичного периода 2020-го.

На долю Subaru Legacy приходится 21%, интерес покупателей к этой модели увеличился на 28,6% при средней цене автомобиля 335 000 рублей. Доля Jeep Cherokee составила 8% (средняя цена: 430 тыс. рублей; рост спроса — 20,7%). Хэтчбеку Datsun mi-DO в первые месяцы 2021 года досталось 6% от общего спроса на вторичном авторынке на все ушедшие из России в прошлом году модели (399 тыс. рублей; 47,2%), а Chevrolet Camaro — 5% (1 950 000 рублей; 54,1%).



Эксперты отмечают, что спрос покупателей на подержанные автомобили всех перечисленных моделей в январе-феврале 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно, как видно из рейтинга, он увеличился к подержанным Datsun on-DO и Chevrolet Camaro, причем последней не помешала даже довольно высокая цена на вторичном рынке.

Кроме вышеперечисленных моделей, в 2020 году российский рынок покинули кроссовер Chery Tiggo 2, Chery Tiggo 3, Chery Tiggo 5, Chery Tiggo 7, пикап Foton Tunland, Haval H6, Haval H2, компактвэны Renault Dokker и Dokker Stepway, родстер Mercedes-Benz AMG GT, спортивное купе Toyota Supra, седан Cadillac CT6, кроссовер Kis Sorento Prime. А еще — Renault Koleos, Volkswagen Arteon, Hyundai i30 N, купе Infiniti Q60 и седан Infiniti Q50.

Скоро и Honda прекратит поставки новых автомобилей в Россию. Останутся лишь мотоциклы.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС