Пчелы летали по салону, а водитель болтала по телефону

Другим участникам движения было не по себе от этой картины, но женщину это нисколько не смущало.

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Автомобилистка Джоселин Джордан сфотографировала женщину, которая вела машину с пчелами через Мобил (штат Алабама, США). На заднем сиденье Toyota Prius стоял деревянный улей, и сотни насекомых заполнили салон автомобиля, в то время как его владелица оставалась совершенно невозмутимой и время от времени даже разговаривала по телефону, пока вокруг нее роились пчелы.

Джоселин была шокирована этой картиной: «Я понимаю, что ульи нужно как-то транспортировать, но неужели нет способа удержать их внутри?!».

Женщина сначала сигналила владелице Приуса, думая обратить ее внимание на то, что происходит сзади нее. Но потом увидела, что пчелы преспокойно ползают и по переднему сиденью, этого уж та не могла не заметить. Впрочем, не слышать их жужжание тоже было бы странно. Наблюдательница настолько испугалась, что решила на всякий случай съехать с дороги и переждать.

Однако люди, которые разводят пчел, говорят, что хозяев они не кусают и, в основном, нападают тогда, когда чувствуют угрозу. Так что наверняка женщина за рулем Prius была пчеловодом и они чувствовали себя комфортно в ее присутствии.

Для полицейских Флориды извлекать крокодилов из-под машины вполне обыденная ситуация.

Фото: Jocelyn Jordan/Facebook