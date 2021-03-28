Октановое число, по которому мы различаем бензин, в разных странах определяется по-разному.

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Существует три вида октанового числа: ОЧИ, ОЧМ и ДОЧ. Эти аббревиатуры расшифровываются просто. Первая — октановое число исследовательское, вторая — октановое число моторное, а третья — дорожное октановое число. Все они отличаются друг от друга.

Первые два числа зависят от режима работы установки испытаний топлива, а точнее, от количества оборотов в минуту. «Исследовательские обороты» составляют шестьсот в минуту, а «моторные» — девятьсот, и при этом бензин перед подачей в камеру сгорания подогревают. В результате получается два октановых числа, а на АЗС указывается более высокое исследовательское. Именно поэтому в названиях бензина на наших АЗС есть буква «И»: АИ-95 или АИ-92.

Что касается ДОЧ, то это средний показатель между ОЧИ и ОЧМ. Им пользуются профессиональные двигателисты и нефтяники, так как это октановое число ближе к реальной жизни, в которой моторы работают под нагрузкой. Именно его используют и на АЗС Америки. Оно ниже исследовательского, из-за чего и возникает путаница.

То есть бензин AKI 91 (antiknock index) в США эквивалентен нашему АИ-95. А 92-й бензин в США обозначается как AKI 87.

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Текст подготовлен по материалам публикации Михаила Колодочкина «Бензины — мифы и параметры».

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Фото: Gab Pili/Unsplash