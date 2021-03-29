Верующие выступили с критикой действий ЦОДД

Причиной стало увеличение парковочных тарифов возле храмов, мечетей и синагог в выходные дни.

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С 5 апреля столичные власти повышают плату за парковку на улицах, где расположены храмы. Бесплатная стоянка по воскресеньям отменяется, а оплата будет составлять 380 рублей в час, хотя до этого в дни, кроме воскресенья, автомобилистам приходилось платить 200 рублей в час.

В частности, парковка подорожает в Старосадском переулке (возле храма святых бессребреников Космы и Дамиана), в Благовещенском переулке (возле храма Александра Невского), в Филипповском переулке (рядом с храмом Воскресения Словущего), в Подкопаевском переулке (близ Никольской церкви) и возле многих других храмов, мечетей и синагог.

Можно ли это расценивать как оскорбление чувств верующих? Этим вопросом задался главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

С 5 апреля практически все машиноместа внутри Садового кольца будут стоить 380 рублей в час. Причем платными парковки будут даже в воскресенье. Этим особо возмутились прихожане столичных храмов, которые специально приезжают со всего города в центр на утреннюю службу: им придется отдавать минимум 760 рублей за стоянку. Ну и батюшки недовольны: паства разбежится. Вот я думаю: а можно подвести повышение стоимости парковки под оскорбление чувств верующих?

Представители духовенства, православные и мусульмане, просят пересмотреть тарифы на парковку, сделав ее доступной для прихожан. В Российском еврейском конгрессе призвали дать право парковаться бесплатно священнослужителям.

Нужно сделать все, чтобы все слои населения могли посетить службу в храме, — цитирует «Коммерсантъ» слова настоятеля храма Сергия Радонежского на Ходынке отца Василия Биксея. — А учитывая, что обычная служба, в среднем, длится часа полтора, при планируемом повышении цен в центре Москвы на платные парковки и 380 руб. человек не обойдется.

Парковка возле храмов должна быть доступной не только по воскресеньям, к чему призывают христиане. Для мусульман священный день — пятница.

У мусульман благословенный день — пятница — Джума, — говорит заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов. — В мечеть приезжают несколько тысяч мусульман с разных районов Москвы. В пятницу льготы на парковку не распространяются, поэтому верующие заранее паркуют свои автомобили или приезжают на молитву на общественном транспорте.

В Департамент транспорта уже направлено обращение духовенства о пересмотре тарифов. Как на него ответят чиновники, пока неизвестно.

Узнать о том, как сэкономить на парковке и не попасть на штраф, можно здесь.

Фото: Ant Rozetsky / Unsplash