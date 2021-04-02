Модель на базе микроавтобуса Maxus V90 показывает интеграцию идей кемпера и «умного дома».

Материалы по теме GM показала машину с игровой приставкой вместо руля и педалей

В финале трехчасовой презентации новинок компания Xiaomi, выпускающая гаджеты, неожиданно показала автомобиль собственной разработки.

На создание автомобиля ушло около трех месяцев, путь от появления задумки до реализации получился экстремально коротким. «Я никогда не думал, что первый автомобиль, который сделает Xiaomi, будет домом на колесах», — цитирует ресурс «Китайские автомобили» гендиректора компании Group Лэя Цзюня.

Да, о полностью оригинальной модели речи пока не идет — это лишь «умный автодом» на базе микроавтобуса Maxus V90. Бренд Maxus ныне принадлежит китайскому государственному гиганту SAIC Motor.

А вот долговременное сотрудничество в проектировании автотранспорта у Xiaomi намечается с другой крупной компанией: по данным Reuters, это будет Great Wall Motors, специалисты которого помогут Xiaomi наладить производство электромобилей под собственным брендом, но с заимствованием технологий и на площадях GWM.

В марте Xiaomi проводила регистрацию собственного автомобильного бренда — он будет называться Xiaomi Auto. Первые серийные электромобили Xiaomi должны появиться уже в 2023 году.

А в России уже в 2021 году ожидается две электрических новинки: китайский Chery Tiggo e, который пока привезут только для изучения спроса, и российский Zetta City Modul 1, который собираются пустить в серию до конца года.

Фото: «Китайские автомобили»