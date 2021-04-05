Спецавто для фараонов: парад мумий

Есть папамобили, а есть и фараономобили, которые появились совсем недавно — они еще более специфичны.

Материалы по теме Что прячет в своем гараже Папа Римский

В эти выходные в Египте прошло историческое и культурное событие: 22 мумии фараонов — 18 королей и 4 королевы — были перевезены из Египетского музея на площади Тахрир в центре Каира в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате.

Мумии фараонов перевозились не на обычных катафалках, а на специальных автомобилях, оформленных в духе древнеегипетской цивилизации. Эти машины имеют особую подвеску и амортизаторы, позволяющие перевозить реликвии очень бережно.

Внутри фараономобилей есть специальные контейнеры с азотом, защищающим останки правителей от воздействия внешней среды. Автомобили сопровождал кортеж с точными копиями боевых колесниц, запряженных лошадьми. По прибытии на новое место хранения мумии приветствовали салютом.

Одним из самых популярных фараонов, мумия которого перевозилась из музея в музей, был Рамзес II, правивший Египтом 67 лет. А самая старая мумия — останки Секененре Тао, последнего фараона 17-й династии, правившей в 16-м веке до нашей эры.

Цель церемонии — перевести фараонов в более современный музей, но египетские власти надеются, что это событие оживит сферу туризма в стране, которой в последние годы мешали политические беспорядки и пандемия.

А здесь мы собрали самые странные патрульные автомобили разных стран.

Фото, видео: Youtube