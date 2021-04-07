Угонщик проехал 50 км без помощи рук (они были в наручниках)

Полицейский оставил подозреваемого в патрульном автомобиле, а сам пошел помочь потерпевшим в аварии.

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Офицер дорожного патруля Канзаса вез 23-летнего Джошуа Свартвоута в местный следственный изолятор, но по дороге ему пришлось остановиться, чтобы помочь потерпевшим на месте аварии с мотоциклом, недалеко от города Этвуд.

Машина полиции не была оборудована для перевозки заключенных, и хулигана он оставил одного на заднем сиденье в наручниках, полагая, что деться тому некуда, однако тот решил иначе. Свартвоут сумел перелезть за руль машины офицера и уехать. Потом полиции пришлось организовать погоню, которая закончилась только тогда, когда в угнанной машине закончился бензин, примерно в часе езды от места угона.

Поняв, что деваться некуда, Свартвоут выбрался из полицейского автомобиля и сбежал, причем его руки все еще были скованы наручниками за спиной, сообщил Канзасский дорожный патруль.



После того, как его наконец поймали, властям удалось доставить угонщика в окружную тюрьму, при этом ни он сам, ни полицейская машина не пострадали. Как ему удалось все это проделать, воришка не раскрыл, но специалисты говорят, что, по-видимому, вместо рук он использовал свои колени.

Обычный рабочий день полицейского из Флориды может оказаться и таким.



Фото: Kansas Highway Patrol