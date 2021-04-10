Дом на колесах Cyberlandr спроектирован на базе пикапа Tesla Cybertruck и кажется неважной затеей.

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Выпуск Tesla Cybertruck намечен на 2022 год. Мы уже видели, как его виртуально оснастили выдвижной кухней, а поверх нее, в грузовом отсеке, разместили кровать. Вышло непрактично, но забавно. Теперь предлагается еще более невероятная версия дома на колесах — Cyberlandr.

Крыша грузового отсека поднимается вверх, вытягивая за собой секции боковых стен, благодаря чему образуется жилое пространство, состоящее из двух комнат. При ширине 2 метра и длине метра 2,5 получается площадь до 5 квадратных метров. Одна комната — совсем маленькая. Это ванная. Остальные квадрата четыре используются как спальня, столовая и кухня.

На кухне есть небольшой холодильник, мойка и индукционная плита. Пол в кемпере имеет электрический подогрев. Кровать в виде двух шезлонгов крепится над столешницей. В остальное время их можно выносить на открытый воздух. Окна Cyberlandr с двойным остеклением затемняются электрохроматически.

А чем заняться на природе? Правильно — смотреть телевизор. В кемпере нашлось место для 32-дюймового плоского экрана, который также может служить монитором компьютера. Естественно, интернет подается в дом на колесах через спутники StarLink.

Если кому-то покажется, что кемпер потребляет слишком много электричества, то пусть обратит внимание на крышу — там 500-ваттная солнечная батарея.

В ванной комнате есть «самоочищающийся» унитаз с сухим смывом. Экономить воду поможет и четырехступенчатая система фильтрации, что позволяет принимать душ нон-стоп.

В компании Cyberlandr заявили, что оснащение кемпера может измениться, и с нетерпением ждут предзаказы с оплатой депозита в размере 5000 долларов (почти 400 тысяч рублей). Если вы внесете деньги сейчас, то потом получите скидку на Cyberlandr в размере 20%! То есть кемпер обойдется вам в 39 995 долларов. или 3,1 млн рублей. Но, как это часто бывает, надо поспешить, потому что такое предложение получат только 20 первых заказчиков с пятитысячной купюрой.

Меньше первый взнос — меньше скидка. Если дать Cyberlandr, например, 100 долларов (7,8 тысячи рублей), то купить «потом-потом» дом на колесах можно будет за 44 995 долларов (3,5 млн рублей). А совсем жадные люди не смогут купить кемпер Cyberlandr, когда он выйдет, дешевле, чем за 49 995 долларов (3,9 млн рублей).

Интересно, сколько разработчики Cyberlandr потратили на эти рисунки?

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Фото, видео: Cyberlandr