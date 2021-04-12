Кто построил самый первый в мире грузовик

Компания Mercedes-Benz утверждает, что это был Даймлер, выпустивший грузовую платформу с моторчиком в 1896 году.

Материалы по теме Французский пожарный ЗИЛ: таких было только два

Кто сделал первый двигатель внутреннего сгорания? Кто построил первый автомобиль с этим самым двигателем? Кто сделал первый дизель? Большинство людей знают ответы на эти вопросы. Но задумывались ли вы о том, кто построил первый грузовик? Mercedes-Benz утверждает, что знает ответ.

Готлиб Даймлер, пионер мира двигателей внутреннего сгорания и автомобилей, создал самый первый в мире грузовой автомобиль еще в 1896 году. В его основу легли предыдущие разработки инженера, а оснащалась машина 1,06-литровым двухцилиндровым двигателем.

Самый первый грузовик

Маленький грузовик, похожий на тележку с моторчиком, имел примерно 4 лошадиные силы и крутил задние колеса при помощи ремня. Двигатель был подвешен на двух винтовых пружинах, так как был очень чувствителен к вибрациям. Учитывая жесткие железные колеса грузовика, бибрации во время движения были нешуточными.

Первое обновление грузовика

В рулевом механизме использовалась цепь, с помощью которой поворачивался передний мост вместе с листовыми рессорами. Водитель сидел впереди, а двигатель располагался сзади. Грузовик имел довольно внушительный расход топлива при небольшом объеме двигателя — около 6 литров на 100 километров или, как объясняли тогда, «0,4 килограмма на каждую лошадиную силу в час».

Второе обновление грузовика

Всего через два года Готлиб Даймлер вместе с Вильгельмом Майбахом построили модернизированный вариант грузовика, в котором двигатель был перемещен вперед. Позже в том же году грузовик получил уникальный дизайн и перестал выглядеть как телега.

Второе поколение первого в мире грузовика

Вскоре была выпущена еще одна версия — с двигателем перед передней осью. Кстати, объем нового мотора увеличился до 2,2 литров и он также получил систему зажигания Bosch и новую систему охлаждения.

Какие автомобили помогали строить СССР? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Daimler AG