Renault переписала прайсы на два кроссовера

У Arkana прибавку в 12 тыс. руб. (+0,7%) получили только дорогие версии Pulse, а у Kaptur все комплектации подорожали на 13–28 тыс. руб. (0,8–2,1%), показал мониторинг, проведенный экспертами сайта «ЦенаАвто».
Цены на Renault Arkana Pulse начинаются от 1 660 000 рублей, максимальная цена составляет 1 740 000 рублей. Остальные версии купе-кроссовера Arkana можно приобрести по прежним ценам.
Стоимость Kaptur варьируется от 1 165 000 до 1 662 000 рублей.
С января по март в России, согласно статистике AEB, было продано 30 364 автомобиля марки Renault (- 5% к АППГ). Доля французского бренда на рынке составляет 8%.
- Напомним, что предыдущее повышение цен на автомобили Renault варьировалось в пределах 7–32 тыс. руб.
Фото: Depositphotos