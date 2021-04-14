Renault переписала прайсы на два кроссовера

Arkana и Kaptur прибавили от 12 до 28 тыс. рублей.

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У Arkana прибавку в 12 тыс. руб. (+0,7%) получили только дорогие версии Pulse, а у Kaptur все комплектации подорожали на 13–28 тыс. руб. (0,8–2,1%), показал мониторинг, проведенный экспертами сайта «ЦенаАвто».

Цены на Renault Arkana Pulse начинаются от 1 660 000 рублей, максимальная цена составляет 1 740 000 рублей. Остальные версии купе-кроссовера Arkana можно приобрести по прежним ценам.

Стоимость Kaptur варьируется от 1 165 000 до 1 662 000 рублей.

С января по март в России, согласно статистике AEB, было продано 30 364 автомобиля марки Renault (- 5% к АППГ). Доля французского бренда на рынке составляет 8%.

Напомним, что предыдущее повышение цен на автомобили Renault варьировалось в пределах 7–32 тыс. руб.

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