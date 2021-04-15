Дым от шин скрывает от зрителей большую часть происходящего, поэтому в инфракрасном свете дрифт выглядит более эффектно.

Видео было снято с помощью инфракрасной камеры, установленной на дроне. Это позволило заглянуть за дымовую завесу и увидеть, сколько тепла выделяется во время дрифта.

Жирные следы колес отчетливо видны на асфальте в виде ярких раскаленных линий, горячие куски резины, вырывающиеся из-под задних колес и летящие в зрителей, разогретый капот и яркие кольца шин. Почему раньше не снимали дрифт так?

Также видно, насколько задние шины горячее по сравнению с передними, похожими на холодные кольца. И на десерт — взрыв раскаленного колеса.

Наблюдение за расходящимся теплом завораживает, и хотелось бы увидеть все это с более близкого расстояния, чтобы рассмотреть больше деталей.

Вскоре должна появиться серия автогонок на Луне.

Фото, видео: YouTube