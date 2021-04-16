Honda представила новый Civic

Компакт 11-го поколения выпустят в версиях седан, хэтчбек и R-вариант.

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Honda анонсировала 11-е поколение Civic, но пока показала лишь фото экстерьера. В ноябре 2021 года японцы демонстрировали эскизы прототипа, и мы видим, что отличий практически нет, не будет их и в салоне.

Производитель полностью переработал дизайн Civic — автомобиль выглядит шире, плечевая линия ниже, а сама форма проще, чем у предшественника. Для лучшего обзора водителя передние стойки немного сдвинуты назад.

Внутри теперь располагается полностью цифровой дисплей приборной панели, и Honda, наконец, попрощалась с дизайном интерьера прошлых лет — теперь все лаконично и стильно. Информационно-развлекательный экран в виде планшета разместился в центре и имеет диагональ 9 дюймов (около 23 сантиметров).

Honda доработала подушки безопасности и улучшила конструкцию салона, что должно обеспечить большую безопасность в автомобиле.

Улучшены и двигатели, а вот о гибридизации речи не идет, по крайней мере, у модели для США. Будет и ​​новая версия спортивной модификации R. Любопытно, что в Северной Америке Civic cчитается малолитражкой.

Седан Civic появится в продаже США летом 2022 года, хэтчбек будет чуть позже. К нам автомобиль, увы, не привезут, марка покидает Россию, и японцы, похоже, все больше и больше ориентируются на американский рынок — неудивительно, ведь там продажи чрезвычайно успешны. А европейцы получат автомобиль по остаточному принципу, подстроенный под вкус американского покупателя.

Более подробную информацию о новом Civic Sedan, включая фотографии и технические характеристики, представят 28 апреля. Компания будет транслировать мероприятие в прямом эфире на канале Live Nation на Twitch.

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Фото: Honda