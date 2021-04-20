Во время выставки она забралась на крышу Model 3 и выступила против неисправных тормозов этого автомобиля.

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Сегодня на автосалоне в Шанхае произошла странная акция протеста. Девушка, владеющая автомобилем Tesla, забралась на выставочный экспонат (Model 3) и выразила свое возмущение по поводу неисправных тормозов электромобиля. Сотрудники службы безопасности стянули ее оттуда и унесли за руки и за ноги, пытаясь зонтиком закрыть надпись на ее майке.

На девушке была надета футболка с надписью «Тормоза автомобиля не работают», а кричала она, что «Тормоза Tesla не справились с управлением».

Что именно случилось с тормозами ее Теслы, если она пошла на такой шаг? Как сообщает Bloomberg, девушка уже давно протестует против Tesla. Как она заявляет, тормоза ее Tesla Model 3 вышли из строя во время движения и чуть не убили ее семью из четырех человек во время последующей аварии. Согласно информации от компании Tesla, машина автовладелицы перед аварией двигалась со скоростью около 120 км/ч, а все системы, включая тормозную, работали должным образом.

Протестовать можно по-разному. Например, эта иркутская модель своей фотосессией привлекла не меньше внимания.

Фото, видео: Youtube