Автовладелица дала взятку, а потом потребовала вернуть

Женщину обидело, что взяточник не сдержал слово и ее все-таки лишили прав.

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Эта история произошла во Владивостоке: 17 января 32-летняя нетрезвая дамочка решила покататься на своем Мерседесе. На проспекте Красоты ее остановил наряд ДПС, и женщине выписали протокол за серьезное нарушение.

Ей грозил крупный штраф и лишение прав. Оставаться без машины она не хотела и через знакомых нашла сотрудника ГИБДД, который «решает вопросы». За то, чтобы про нее забыли, она отдала ему 60 тыс. рублей, но в конце марта выяснилось, что мировой суд постановил лишить ее прав на полтора года, да еще и заплатить штраф в 30 000 рублей.

Автовладелица потребовала свои деньги назад, но лейтенант полиции возвращать их не собирался, и разгневанная женщина пошла в полицию с требованием наказать взяточника, пишет «Комсомольская правда». Видимо, какие-то доказательства дачи взятки у женщины все же имелись.

Этим делом занялись специалисты собственной безопасности приморского УМВД, и в ходе предварительной проверки инспектор сознался, что взял деньги.

Материалы дела уже поступили в следственный комитет Приморья для принятия процессуального решения. Взяточник может оказаться на скамье подсудимых не только за получение взятки, но и за мошенничество. В любом случае в органах внутренних дел ему больше не служить.

Банда сотрудников ДПС набрала взятками 54 миллиона — деньги были получены за то, чтобы полицейские не заводили административные и уголовные дела.

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