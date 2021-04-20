Вазовские машины будут собирать из белорусских запчастей

АВТОВАЗ и РБ решили развивать экономическое сотрудничество.

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В ближайшее время в автомобилях Lada могут появиться компоненты, произведенные в Республике Беларусь. Правительство Самарской области, где располагается АВТОВАЗ, и власти РБ договорились о расширении экономического сотрудничества.

«Мы видим огромный потенциал в увеличении взаимных поставок в сфере продукции машиностроения, автокомпонентов для АВТОВАЗа», — цитирует белорусское издание «Союзное Вече» первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова.

Одной из моделей, где появятся белорусские запчасти, может быть Lada Vesta. Обновление семейства ожидается в 2022 году

Кроме того, шла речь о взаимной локализации автокомпонентов. А еще из Белоруссии в адрес субъекта России будет поставляться сельхозпродукция, лифтовое оборудование, продукты пищевой и легкой промышленности. Самарская область, в свою очередь, будет поставлять автомобильные аккумуляторы, сельскохозяйственные удобрения, машины для обработки почвы. Также стороны планируют сотрудничать в области нефтехимии и в IT-сфере.

Ближайшей новинкой АВТОВАЗа будет фейслифтинговая версия Lada Vesta — вполне возможно, белорусские компоненты появятся именно на ней.

По предварительным данным, Веста после обновления обзаведется системой контроля слепых зон.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС