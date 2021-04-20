Вазовские машины будут собирать из белорусских запчастей

В ближайшее время в автомобилях Lada могут появиться компоненты, произведенные в Республике Беларусь. Правительство Самарской области, где располагается АВТОВАЗ, и власти РБ договорились о расширении экономического сотрудничества.
«Мы видим огромный потенциал в увеличении взаимных поставок в сфере продукции машиностроения, автокомпонентов для АВТОВАЗа», — цитирует белорусское издание «Союзное Вече» первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова.
Кроме того, шла речь о взаимной локализации автокомпонентов. А еще из Белоруссии в адрес субъекта России будет поставляться сельхозпродукция, лифтовое оборудование, продукты пищевой и легкой промышленности. Самарская область, в свою очередь, будет поставлять автомобильные аккумуляторы, сельскохозяйственные удобрения, машины для обработки почвы. Также стороны планируют сотрудничать в области нефтехимии и в IT-сфере.
Ближайшей новинкой АВТОВАЗа будет фейслифтинговая версия Lada Vesta — вполне возможно, белорусские компоненты появятся именно на ней.
- По предварительным данным, Веста после обновления обзаведется системой контроля слепых зон.
Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС