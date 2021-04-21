Главный дизайнер Dacia и Lada сбежал в Alfa Romeo

После нескольких месяцев работы в Renault Group Алехандро Месонеро-Романос переходит в Alfa Romeo в качестве нового руководителя отдела дизайна.

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Алехандро Месонеро-Романос начал свою работу в Renault Group только в октябре 2020 года. Под руководством своего бывшего босса из Seat Луки де Мео (теперь глава Renault) ​​ испанец отвечал за дизайн Dacia и Lada в группе компаний и должен был сделать язык дизайна двух бюджетных брендов более современным.

Неожиданно появилась информация, что испанец покидает группу, по слухам, задача показалась ему слишком «мелкой». Теперь же стало известно, что он возглавит более сложный в стилистическом отношении участок — а именно дизайнерский отдел Alfa Romeo.

Напомним, эта итальянская марка теперь входит в концерн Stellantis наряду с еще 13 автомобильными брендами: Abarth, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. Возглавляет всю группу Карлос Таварес.

Пл сообщению Automobilwoche, Алехандро Месонеро-Романос переходит в Alfa Romeo на должность нового руководителя отдела дизайна. В бренде глобальной группы Stellantis дизайнер должен заступить на новый пост 1 июля.

Босс Stellantis Карлос Таварес хочет вернуть Alfa Romeo к прибыльности после многих лет существования на грани рентабельности, а выдающийся дизайн должен помочь сделать итальянские автомобили снова желанными.

Врочем, Alfa Romeo пока официально не подтвердила переход Алехандро Месонеро-Романоса. То же самое относится и к сообщениям о том, что Даниэле Калоначи (его предшественник) в будущем сконцентрируется исключительно на дизайне Jeep — еще одного бренда Stellantis. Однако Клаус Буссе по-прежнему будет отвечать за дизайн европейских брендов Stellantis.

До прихода в Renault Алехандро Месонеро-Романос отвечал за дизайн Seat, под его руководством создавались Ibiza и Leon. Также испанец участвовал в разработке и развитии спортивного суббренда Cupra.

Преемником Месонеро-Романо на прежнем участке (дизайн Dacia-Lada) может стать человек из PSA — 48-летний француз Жиль Видаль, который в ноябре прошлого года присоединился к команде Renault. Он отвечал за дизайн бренда Peugeot с 2010 года и, в частности, за модели 3008 и нынешний 508. Видаль начал свою карьеру в Citroën в 1996 году: он проектировал C4, C4 Picasso и различные концептуальные разработки.

Постоянные ротации не редкость в конструкторских и дизайнерских отделах автопроизводителей. Однако удивительно, что в случае с Алехандро Месонеро-Романос все произошло настолько быстро. От Seat до Renault до Alfa Romeo всего за девять месяцев — такое случается не каждый день. Теперь еще неизвестно, как долго испанец останется в Alfa Romeo.

PSA и FCA официально объединились в Stellantis в январе текущего года.



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