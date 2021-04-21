Впрочем, раритет в хорошем состоянии, и заявленный пробег — всего 18 500 км.

На европейском сайте Autoscout24 появилось любопытное объявление о продаже советской еще «копейки» из ГДР за астрономическую сумму — 15 900 евро (1,5 млн рублей).

Находится автомобиль под Лейцигом в местечке Бандис, и в объявлении о продаже говорится, что Lada 1200 тщательно отреставрирована, днище обработано сухим льдом, а затем полностью покрашено. У автомобиля новые колеса и резина Michelin.

Перед нами экспортный вариант автомобиля: вместо ручного омывателя стекла стоит электрический — на фото моторного отсека можно увидеть бачок с электронасосом, на обычные такие не ставили.

У «копейки» на руле было хромированное кольцо звукового сигнала, такой руль, как на фото, ставили уже на «трешку». Комбинация приборов поначалу была серебристая, черной она стала уже у 21011. Но, возможно, такой вариант оснащения был предусмотрен для автомобилей на экспорт.

Эта конкретная «копейка» был выпущена в 1979 году, в машине установлен мотор 1.2, который агрегатируется 4-ступенчатой механической коробкой передач. Салон, судя по описанию, обит черной кожей — кожа это или кожзам, по фото сказать сложно, но у родной «копейки» на сиденьях был дерматин.

Здесь вы найдете историю одной «копейки».

Фото: autoscout24.fr