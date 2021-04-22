Угон 5 автомобилей: организованные воры и дилер-разгильдяй

Дорогие машины умыкнули прямо из дилерского центра, в том числе два маслкара Dodge Challenger и кабриолет Mercedes-AMG S63 Convertible.

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Банда угонщиков с легкостью угнала из AMC Auto Sales в Розвилле (штат Мичиган, CША) автомобили на сумму около 250 000 долларов (19 млн рублей).

По данным криминальной полиции, группа из шести человек ворвалась в шоу-рум через центральный вход, просто разбив стеклянные двери. О том, где был охранник и сработала ли сигнализация — ничего не сообщается.

Оказавшись внутри, воры обыскали дилерский центр, нашли ключи, а затем использовали брелки, чтобы выявить нужные автомобили. После чего с ключами в руках сели в дорогие машины и просто растворились в ночи.

Всего угонщики похитили пять машин, в том числе Cadillac Escalade и Mercedes-AMG S63 Convertible. Похоже, что воры были фанатами Dodge, поскольку они украли Challenger V6, Challenger Scat Pack и Charger R/T. Излишне говорить, что новый режим безопасности на Dodge, который ограничивает мощность мотора до 2,8 л.с. и при котором машина едет очень медленно, если не введен четырехзначный код, активирован не был.

Странно также в этом дилерском центр хранили ключи, похоже, вор просто достал их из незапертого ящика стола. И это при том, что этот автоцентр в прошлом уже подвергался нападению воров. Правда, кое-какие противоугонные меры тут все же применялись: так, здесь использовали дешевые автомобили, чтобы заблокировать выезд дорогих. Теоретически, это неплохая идея, но она не сработала, поскольку воры были атлетического телосложения и просто вручную сдвинули с дороги мешающие машины.

Пока полиция никого не поймала,и просит автолюбителей обратить внимание на предложения в интернете подозрительно дешевых кабриолета S63 и спорткаров. Однако специалисты говорят, что наверняка был заказ и эти машины уже находятся на корабле, направляющемся на Ближний Восток или в Южную Африку.

Эти угонщики специализировались на кражах корейских легковых машин и японских внедорожников и использовали при этом богатый набор электронных устройств.

Видео: YouTube

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