Секрет в том, чтобы устранить дефекты и поблекший краситель, не повредив кожу.

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Кожаные сиденья автомобиля постепенно изнашиваются. Кожа трескается и вытирается, появляются складки. Но это не означает, что обивку придется менять. Ее можно восстановить до идеального состояния.

В видео ниже показан процесс восстановления кресел Audi R8. Как и в случае с нанесением новой краски на кузов машины, поверхность кресла нужно как следует зачистить и отшлифовать, не повредив материал.

Затем подбирается нужный оттенок краски, и она наносится с помощью распылителя. В процессе окраски необходимо придать коже характерную текстуру, чтобы она не выглядела слишком гладкой, словно начерненная резина. Это достигается за счет изменения давления воздуха и угла окраски.

Конечный результат близок к совершенству, но мастер предупреждает, что так хорошо получается не всегда. Иногда сиденья возвращаются в нормальное состояние примерно на 85%, но в такой неполной реставрации есть смысл.

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Правила ухода за салоном автомобиля вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube