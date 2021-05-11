Европа запасается российскими тракторами

Спрос на нашу сельхозтехнику в европейских странах вырос более чем в два раза всего за три месяца.

В первом квартале 2021 года экспорт российской техники в другие страны, в том числе Евросоюза, увеличился в 2,2 раза. Этому способствует низкий курс рубля и конкурентоспособное качество сельхозтехники при умеренной стоимости. Такие данные приводят в «Росспецмаше». Всего зарубежные аграрии за три месяца купили российских тракторов на 3,9 млрд рублей, предпочитая их китайским и европейским. Рост спроса наблюдался и в 2020 году, когда благодаря экспорту отечественные производители выручили 15,9 млрд рублей — на 30% больше, чем в 2019-м.

Больше всего покупателям нравятся полноприводные сельскохозяйственные тракторы, отгрузки которых увеличились в 2,8 раза. Спрос на плуги вырос в 2,4 раза, на пресс-подборщики — в 2,2 раза, а продажи борон и зерноуборочных комбайнов увеличились на 88% и 46% соответственно.

На российскую сельхозтехнику активнее всего пересаживаются в Литве, где спрос вырос в 5,4 раза, а также в Германии, увеличившей импорт в 5 раз. Рост спроса на 65% наблюдается в Болгарии. В Киргизии он увеличился на 58%, в Монголии — на 54%, а в Польше — на 49%.

Как рассказал Дмитрий Бабанский из SBS Consulting газете «Коммерсантъ», дело не только в слабом рубле. Высокие цены на зерно позволили фермерам обновить свои автопарки, чего давно не делалось — спрос накопился.

На что способны российские тракторы? Ответ в этом видео.

Фото: Ведомости/ТАСС