Как устроена самая быстрая Lada Vesta (видео)

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В преддверии старта нового гоночного сезона команда Lada Sport Rosneft рассказала о самой быстрой своей машине — Lada Vesta TCR, задействованной в гонках топ-класса «Туринг» в российском кольцевом чемпионате СМП РСКГ.

Разобраться в технических особенностях машины болельщикам помог Максим Остудин, в прошлом титулованный российский гонщик, а ныне — один из руководителей заводского спортивного коллектива. А Михаил Митяев — пилот, который выступает за рулем Lada Vesta TCR — рассказал, как эта машина стартует и управляется.

Мощность 1,8-литрового турбомотора составляет 340 л.с., крутящий момент — 420 Нм. Широкие настройки позволяют адаптировать автомобиль к разным трассам, причем некоторые манипуляции с автомобилем проделываются в боксах, а некоторые может совершать сам пилот прямо по ходу заезда — например, менять баланс тормозных сил.

Такие машины уже позволили в 2020 году пилотам Михаилу Митяеву и Кириллу Ладыгину взять чемпионский титул для команды Lada Sport Rosneft, а Ладыгину — добиться и личного чемпионства. Новый сезон стартует 15–16 мая на гоночной трассе «Смоленск Ринг».

А межсезонье вазовские гонщики коротали на льду Жигулевского моря.

Видео: Youtube/LADA Sport ROSNEFT