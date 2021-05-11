Как правильно тормозить? Рассказывает профессиональная автогонщица

Главное — не тормозить в повороте. Но есть еще несколько важных правил.

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Аварии на дорогах происходят во-многом из-за человеческого фактора — водители ошибаются, и в ряде случаев эти ошибки связаны с неправильным торможением. О том, как таких ошибок избежать, рассказала в программе «Минтранс» на телеканале «Рен ТВ» Татьяна Елисеева, мастер спорта международного класса по автогонкам.

Главное правило, которое рекомендует запомнить Татьяна: тормозить всегда нужно по прямой, а не в повороте. Все дело в балансе автомобиля: при торможении он смещается вперед, загружая передние колеса и разгружая задние. Если возникнет чрезмерная боковая нагрузка (а на скользкой поверхности для этого хватит и совсем небольшого виража), то автомобиль развернет.

Важна и работа газом. Если бросить газ в повороте, машина начнет раскачиваться, и сцепление колес с дорогой ухудшится. Если же вкатиться на дугу без газа, машина будет «цепляться» за покрытие лишь двумя загруженными (внешними) колесами, что тоже уменьшит шансы на успешное завершение маневра. Идеальный вариант — проезжать поворот с небольшим ускорением, тогда баланс автомобиля смещается назад и наружу, загружая сразу три колеса.

А что делать, если автомобиль все-таки уходит в занос? На этот счет есть инструкция от гонщика Кирилла Ладыгина.

Видео: ВКонтакте/Татьяна Елисеева