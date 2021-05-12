Проблему с дефицитом чипов решат к концу лета. Перебоев с авто не будет

Чтобы ускорить поставки комплектующих автопроизводителям, к процессу подключились торговые представительства России за рубежом.

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Проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета, заверили в Минпромторге.

«Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. Российская автомобильная промышленность продолжает работать несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля-марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — рассказали агентству ТАСС в ведомстве.

Дефицита автомобилей в стране, в том числе из-за проблем с компонентами, нет, но есть повышенный спрос на некоторые модели, отмечают в министерстве. Прежде всего, это касается высоколокализованных автомобилей, производство которых не зависит от импортных комплектующих.

Минпромторг постоянно взаимодействует как с автопроизводителями, так и с их поставщиками. Было несколько обращений участников рынка, и им удалось помочь с поставками.

Ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, где также применяются полупроводники, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка полупроводников.

Практически все узлы автомобилей, от гидроусилителя руля до антиблокировочной тормозной системы, работают на полупроводниках. Кризис 2020 года показал, насколько зависим авторынок от производителей чипов, особенно в условиях сложных цепочек поставок.

В разное время о приостановке или сокращении производства в связи с нехваткой полупроводников объявляли такие автогиганты, как Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, Toyota и другие.

Производство полупроводников постепенно восстанавливается, но это процесс не быстрый. Большинство специалистов не надеются, что проблема решится в скором времени.

Тем временем участники рынка электроники ожидают роста цен до 20% из-за дефицита комплектующих.

Автомобили уже умеют обмениваться цифровой информацией — стоит задача подключить к этому как можно больше производителей.



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