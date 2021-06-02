Найден новый мотоцикл Ява: в заводской упаковке

Интересно, что нынешний владелец не планирует его ни продавать, ни доставать из заводской упаковки — вот такая семейная реликвия.

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Автомобильный блогер Рома Uracco, который повсюду ищет «капсулы времени», на этот раз увидел на киевской выставке Old Car Land абсолютно новый мотоцикл Ява-350, который более 30 лет простоял в гараже в Ивано-Франковске.

«Капсула времени» 1990 года еще ни разу не запускалась, поэтому сохранился мотоцикл отменно. ЯВА-350 638.103 — известная в народе как «люксовка», абсолютно новая и до сих пор находится в заводской упаковке — деревянном ящике.

В таком виде мотоцикл привозили в магазины спорттоваров или фирменные салоны Ява. Для удобства транспортировки переднее колесо снято и установлено сбоку.

Мотор на этот мотоцикл устанавливали 2-цилиндровый 2-тактный, рабочим объемом 343,5 куб. см, мощностью 26 л.с. Он был полностью открыт для обозрения, все составные элементы хорошо просматривались, хотя открытость его играла важную роль — он имел воздушное охлаждение.

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В советское время такой «аппарат» был мечтой подростков и байкеров. Оптика на нем из Чехословакии, шины — Barum. 100%-ная капсула времени, как она выпускалась в Чехословакии. По паспорту такая Ява могла разогнаться до 130 км/ч, но любители поговаривали, что на самом деле легко можно разогнаться и до 160 км/ч, хотя, скорее всего, это байка.

В 90-е такой мотоцикл стоил 1050 рублей, а если с коляской — на 300 рублей дороже. Ну и, понятно, деньги были совсем другие. Сейчас на вторичном рынке такие еще встречаются, и в зависимости от состояния цены на них варьируются от 25 тыс до 250 тыс. рублей.

Тем временем марка мотоциклов Confederate вернулась в Россию — с 1 июня доступны уже три модели.

Видео: YouTube