Автомобили Renault снова подорожали

Только недавно, в мае, автомобили Renault уже получили новые прайсы, очередная прибавка в цене составит 8–25 тыс. рублей.

Материалы по теме Выросли цены почти на все автомобили Renault

Компания Renault переписала ценники на модели, представленные в России. В целом, подорожание вылилось в 0,8 — 2,0% относительно прежней цены, выяснилось в результате мониторинга цен, проведенного специалистами сайта «Цена Авто».

Прибавку в 8–9 тыс. руб. получили седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их версии Stepway. Цены на автомобили начинаются от 714 000 руб. и 730 тыс. руб. соответственно.

Duster второго поколения подорожал на 13 тыс. руб., теперь за него просят от 993 000 руб. до 1 498 000 рублей.

Кроссовер Kaptur «потяжелел» на 13–15 тыс. руб. (от 1 192 000 руб.), а сильнее всего, на 15–25 тыс. руб., подорожал купе-кроссовер Arkana. Теперь стоимость модели варьируется в диапазоне от 1 271 00 до 1 797 000 рублей.

С января по апрель продажи автомобилей Renault в нашей стране составили 44 321 шт, что на 26% выше показателя аналогичного периода прошлого года, согласно AEB. Доля рынка французского производителя составляет 8,6%.

Цены на бюджетные автомобили в последние десять лет разительно изменились.



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