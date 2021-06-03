Стартовала российская сборка нового Hyundai Tucson

Адаптация производства в Калининграде потребовала нескольких месяцев работы. На «Автоторе» будут собирать кроссоверы со всеми вариантами силового агрегата.

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Расположенный в Калининграде завод «Автотор» начал производство кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения, сообщает официальный сайт предприятия. Подготовка к этому событию потребовала нескольких месяцев, в течение которых создавалась новая оснастка — под сборку машин с новым увеличенным подрамником двигателя и задней подвеской с измененной геометрией.

Кроме того, пришлось адаптировать переданные на предприятие операционные карты, а также осваивать дополнительные операции на конвейере — потому что в интерьере и внешности Tucson появились принципиально новые решения.

В России будет производиться длиннобазная версия модели, а размер колесных дисков у различных модификаций составит от 17 до 19 дюймов. Российская линейка моторов — это пара бензиновых движков с рабочим объемом 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (190 л.с.), а также 2-литровый дизель мощностью 186 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая механика и пара автоматов, 6- и 8-ступенчатые. Привод может быть как передним, так и полным.

Российский Туссан будет иметь четыре варианта комплектации — Classic, Family, Lifestyle и Prestige — и спецверсию Visioner.

Цены уже объявлены: базовая версия обойдется в 1 869 000 рублей; максималка — от 2 899 000 рублей.

Фото: «Автотор»