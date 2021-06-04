VW Taos - представлена версия для России

Новый кроссовер, который появится в продаже в июле 2021 года, будет конкурировать с Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Kaptur.

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Новый субкомпактный кроссовер компании имеет длину 4417 мм, ширину 1841 мм и высоту 1602 мм. Его колесная база составляет 2680 мм.

По этим параметрам Taos превосходит перечисленных конкурентов (например, Крета на 15 см короче), а значит его салон и багажник должны быть заметно просторнее.

Оснащаться в нашей стране кроссовер, который собирается на заводе в Нижнем Новгороде, будет двумя бензиновыми двигателями: 110-сильным атмосферником и 150-сильным турбомотором. Первый сможет сочетаться с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, предлагаясь только с передним приводом, а второй — 8-ступенчатым автоматом и передним приводом, либо 7-ступенчатым роботом и системой полного привода.

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Предусмотрено три комплектации кроссовера — Respect, Status, Exclusive, а также одна спецверсия Joy. Даже в базе Taos получит кондиционер и светодиодные фары. В более богатой комплектации добавятся парктроники сзади и спереди, датчик дождя, а кондиционер заменит 2-зонный климат-контроль. В топе кроссовер будет предлагаться с камерой заднего вида и атмосферной подсветкой салона.

Стоимость нового Volkswagen Taos пока не озвучена. Больше об уровнях оснащения вы можете узнать здесь.

Мы посчитали, сколько может стоить Taos в нашей стране.

Фото: Volkswagen