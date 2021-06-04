VW Taos - представлена версия для России

Новый субкомпактный кроссовер компании имеет длину 4417 мм, ширину 1841 мм и высоту 1602 мм. Его колесная база составляет 2680 мм.
По этим параметрам Taos превосходит перечисленных конкурентов (например, Крета на 15 см короче), а значит его салон и багажник должны быть заметно просторнее.
Оснащаться в нашей стране кроссовер, который собирается на заводе в Нижнем Новгороде, будет двумя бензиновыми двигателями: 110-сильным атмосферником и 150-сильным турбомотором. Первый сможет сочетаться с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, предлагаясь только с передним приводом, а второй — 8-ступенчатым автоматом и передним приводом, либо 7-ступенчатым роботом и системой полного привода.
Предусмотрено три комплектации кроссовера — Respect, Status, Exclusive, а также одна спецверсия Joy. Даже в базе Taos получит кондиционер и светодиодные фары. В более богатой комплектации добавятся парктроники сзади и спереди, датчик дождя, а кондиционер заменит 2-зонный климат-контроль. В топе кроссовер будет предлагаться с камерой заднего вида и атмосферной подсветкой салона.
- Стоимость нового Volkswagen Taos пока не озвучена. Больше об уровнях оснащения вы можете узнать здесь.
- Мы посчитали, сколько может стоить Taos в нашей стране.
Фото: Volkswagen